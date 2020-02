Repubblica – Milan, c’è Marcelino per la panchina: ha superato tutti 

Milan-Marcelino: oltre al Mundo Deportivo, anche La Repubblica oggi in edicola lo conferma. Come svela il quotidiano italiano, sarebbe il tecnico spagnolo il prescelto per sostituire Stefano Pioli in estate.

“Milan, per la panchina Marcelino supera tutti”: titola così La Repubblica oggi in edicola. Una nuova conferma, dunque, a quanto giunto sorprendentemente giunto dal Mundo Deportivo.

Così con Massimiliano Allegri perplesso sui limiti di budget a causa dei problemi economici, la scelta sarebbe ricaduta sullo spagnolo reduce dall’esperienza al Valencia. E sarebbero due i motivi alla base di tale decisione. Oltre all’eccellente curriculum, il verdetto sarebbe giunto soprattutto per una dote determinante richiesta oggi dal Milan: la capacità di condurre in Champions una squadra normale e la valorizzazione dei giovani.

Così ecco che il 56enne è sembrato l’uomo perfetto. Perché Marcelino – evidenzia il quotidiano – è il classico hombre vertical. Al Villarreal ha pagato le liti con i dirigenti e al Valencia le divergenze sul mercato, ma la società rossonera non avrebbe dubbi sul suo operato e, in generale, sull’adattamento in una Serie A che ama.

Con una carriera partita nel lontano 2003, vanta una Coppa di Spagna vinta col Valencia, le promozioni con Huelva, Real Saragozza e Villarreal, la salvezza e la qualificazione in Europa League col Racing Santander e ai play-off di Champions col sottomarino giallo. Questa, adesso, sarebbe la sua primissima esperienza lontano dalla Spagna.

Milan, ora l’orgoglio. Altrimenti sarà rivoluzione totale