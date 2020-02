Mundo Deportivo – Marcelino allenerà il Milan nella prossima stagione

Milan-Marcelino: colpo di scena dalla Spagna. Secondo il Mundo Deportivo, lo spagnolo sarà il nuovo allenatore rossonero per la prossima stagione. Ci sarebbe già l’accordo totale tra le parti.

Panchina Milan, bomba dalla Spagna. Secondo quanto infatti riferisce il Mundo Deportivo oggi in edicola, sarà Marcelino Garcia Toral il nuovo allenatore del Diavolo per la stagione 2020-21.

Così tra il sogno Massimiliano Allegri e la suggestione legata a Ralf Rangnick, la spunterebbe a sorpresa l’ex allenatore di Villarreal e Valencia. Lo spagnolo – rivela il quotidiano – sarebbe stato contattato direttamente dal Dt Paolo Maldini circa un mese e mezzo fa. Il tecnico, dopo aver ascoltato il progetto rossonero e le prospettive per la prossima stagione, avrebbe accettato.

Ma la decisione di puntare sul 56enne di Villaviciosa – si legge – arriverebbe in particolare da Zvonimir Boban. L’allenatore, nel frattempo, avrebbe già rifiutato diverse offerte giunte nelle ultime settimane proprio per abbracciare Milan. Ci sarebbe infatti già un accordo definito per fine stagione. E come riferisce il quotidiano, l’approdo di Marcelino avverrà anche nel caso di un probabile cambio di società in programma per l’estate. L’obiettivo è noto e scontato: riportare il Milan in Champions League.

