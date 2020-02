I convocati del Milan per la Juventus. Non c’è Andrea Conti, squalificato. presente Daniel Maldini che torna dopo il debutto contro l’Hellas Verona.

Il Milan ha reso nota la lista dei convocati per la partita di questa sera contro la Juventus. Non c’è Andrea Conti, che è squalificato anche in campionato e quindi salterà la gara contro il Torino di lunedì, valida per la 24^ giornata di Serie A.

Salta anche la partita di questa sera quindi dovrebbe giocare Davide Calabria. Attenzione però all’opzione Alexis Saelemaekers, che al debutto contro l’Hellas Verona ha giocato proprio nel ruolo di terzino destro, posizione di campo che ha già occupato con l’Anderlecht. Intanto c’è un gradito ritorno: Daniel Maldini, che ha fatto il suo debutto proprio come Saelemakers contro l’Hellas due domeniche fa.

Ecco la lista completa dei convocati di Pioli per la partita di questa sera contro la Juventus. A centrocampo ovviamente manca Lucas Biglia che si è infortunato di nuovo. C’è il giovane Brescianini, a questo punto unica vera alternativa a Kessie e Bennacer. Emergenza totale a centrocampo per Pioli in quella zona di campo.

I convocati del Milan

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.