Milan Juventus | dove vederla in streaming e diretta tv

Milan Juventus dove vederla streaming e diretta tv. Come e dove vedere la partita di Coppa Italia di questa sera.

Il Milan riparte dalla Juventus. Dopo la terribile sconfitta in campionato nel derby, la squadra di Stefano Pioli deve affrontare i campioni d’Italia. Partita in programma questa sera a San Siro alle ore 20.45.

In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni necessarie su dove vederla in diretta tv e streaming. Come sempre la Coppa Italia è un’esclusiva RAI e quindi anche stasera la partita sarà trasmessa dalla TV di stato. Andiamo a vedere su che canale sarà in onda, in più, la guida per la diretta streaming, semplice e gratuita.

Dove vedere Milan-Juventus

Come anticipato Milan–Juventus sarà trasmessa dalla RAI, più precisamente sul canale RAI 1 (canale 1 e 501 del digitale terrestre). Si comincia alle 20:30 con un breve pre-partita in studio per poi passare alla diretta della partita. Al termine del match ci sarà spazio anche per un breve post-gara. Ricordiamo che le semifinali si giocano andata e ritorno, quindi per questa sera sono esclusi i supplementari.

Per quanto riguarda lo streaming, invece, è davvero molto semplice. Da PC basterà collegarsi a RaiPlay e da lì accedere al canale per assistere alla partita. Invece, per i dispositivi mobile come smartphone o tablet, basterà scaricare sui propri store l’applicazione RaiPlay. Così sarà possibile accedere a tutto il mondo RAI, canale per canale.

Le probabile formazioni

Calabria sostituisce lo squalificato Conti, a centrocampo scelte obbligate. Ibrahimovic non mancherà e guiderà l’attacco nel 4-2-3-1 di Pioli. Sarri ha dubbi in attacco ma si va verso il tandem Dybala-Ronaldo con Ramsey alle loro spalle.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (Rabiot), Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.