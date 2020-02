Gli highlights di Milan-Juventus, la semifinale di andata di Coppa Italia. Il video con la sintesi del match e le azioni salienti.

Finisce 1-1 a San Siro fra Milan e Juventus in questa semifinale d’andata di Coppa Italia. Rebic sbocca a inizio secondo tempo, Cristiano Ronaldo pareggia su un rigore discutibile nel finale. I rossoneri giocheranno il ritorno senza Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez (espulso). La finale è molto difficile da raggiungere, più di prima.

Un primo tempo molto propositivo quello del Milan. Tante le occasioni create da Zlatan Ibrahimovic e i suoi. Ante Rebic fra quelli più attivi, così come Theo Hernandez sempre in proiezione offensiva. Ci sono però due brutte notizie per Stefano Pioli: infatti Ibrahimovic e Theo sono stati ammoniti ed entrambi erano diffidati. Salteranno quindi la partita di ritorno in programma il prossimo 5 marzo all’Allianz Stadium. E sono due assente gravissime perché parliamo dei due migliori giocatori del Milan.

Nella ripresa i rossoneri continuano con lo stesso canovaccio e, intorno al 64′, trovano anche il gol del meritato vantaggio. La firma è ancora di Rebic, che si conferma in un periodo d’oro. Castillejo crossa di destro, Ibrahimovic prova ad arrivarci di testa ma dietro di lui c’è subito il croato che, al volo, batte Buffon. Poco dopo arriva un’altra ammonizione pesante per il Milan: Castillejo, anche lui diffidato. Un’altra assenza per il ritorno. Intanto Sarri mette dentro anche Higuaìn e Theo Hernandez fa un altro fallo ingenuo: espulso. La svolta del match nel finale: al 90′ l’arbitro Valeri fischia un rigore alla Juventus per fallo di mano di Calabria. Cristiano Ronaldo dal dischetto non sbaglia e pareggia. Nel finale c’è una chance per i rossoneri ma Kessie non trova la forza di mettere in rete di testa.

Milan-Juventus, gli highlights del match

