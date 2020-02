Milan-Juventus, precedenti in Coppa Italia: ultima vittoria nel 1978

I precedenti tra i rossoneri ed i bianconeri nella competizione nazionale. A San Siro manca la vittoria del Milan da molto tempo.

Milan vs. Juventus. Una grande classica del calcio italiano, due big del nostro campionato che si sono sempre sfidate per grandi traguardi e con tanti campioni tra le proprie fila.

In Coppa Italia i precedenti sono numerosi. Sono ben 26 le volte in cui Milan e Juve si sono sfidate nei vari turni della competizione nazionale.

I precedenti non sono così brillanti per i colori rossoneri. Soprattutto negli ultimi tempi, viste le due finali perse contro la Juventus nel 2016 e nel 2018. La prima per 1-0 con gol di Alvaro Morata ai tempi supplementari. La seconda ed ultima volta invece fu disastro rossonero, con vittoria per 4-0 della Juve all’Olimpico di Roma.

A San Siro il Milan non batte i rivali juventini, sempre in Coppa Italia, dal lontano 1978. Era il girone finale di quell’edizione, quando i rossoneri di Nils Liedholm spazzarono via le resistenze della Juve di Giovanni Trapattoni. Grandi protagonisti Bigon e Buriani, mattatori di quel match.

L’ultimo scontro in ordine di tempo tra Diavoli e Zebre al ‘Meazza’ invece risale alla stagione 2011-2012. La spuntò l’allora squadra di Antonio Conte, con un paradossale 2-1 finale deciso dalla doppietta di Martin Caceres. Nelle fila rossonere giocava un certo Zlatan Ibrahimovic.

