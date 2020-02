Ibrahimovic o Ronaldo? Spunta il tweet di Yonghong Li – FOTO

L’ex patron rossonero Yonghong Li, uomo decisamente misterioso, è tornato a twittare in vista di Milan-Juventus di questa sera.

La partita di stasera tra Milan e Juventus rappresenterà uno scontro inedito nel calcio italiano: quello tra Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo.

Due campioni assoluti che si sono scontrati in passato in altri ambiti. In Champions League per esempio, quando Ibra giocava nel PSG e Ronaldo era il leader dell’attacco del Real Madrid.

Oggi i due si giocheranno l’accesso alla finalissima di Coppa Italia. Uno scontro tra titani, enfatizzato dal sondaggio lanciato da Goal.com che ha chiesto agli internauti chi tra i due campioni in questione la spunterà nel match di San Siro questa sera.

Al sondaggio ha partecipato a sorpresa anche Yonghong Li. Il misterioso uomo d’affari cinese, che è stato proprietario del Milan dal 2017 all’estate 2018, ha espresso il suo parere su Twitter, dando la preferenza a Ibrahimovic ed ai rossoneri.

Yonghong Li ha scritto: “Vince Ibrahimovic, ovviamente. Entrambi sono forti e versatili. Dovrà essere sicuramente una grande partita”.

Sperando che il manager cinese abbia ragione, le sue apparizioni fanno comunque sempre discutere. Mister Li è infatti come scomparso nel nulla un anno e mezzo fa, quando il fondo Elliott Management ha preso in mano le redini del Milan.

