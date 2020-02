Ibrahimovic è stato ammonito durante il primo tempo di Milan-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia. Era diffidato e quindi salterà la partita di ritorno.

Zlatan Ibrahimovic salterà Juventus-Milan, il ritorno della semifinale di Coppa Italia. L’attaccante è stato ammonito questa sera per una gomitata su Matthijs de Ligt ed è un giallo che gli costerà caro. Infatti lo svedese era diffidato e quindi non sarà a disposizione per il ritorno.

Una tegola molto pesante per Stefano Pioli che, il prossimo 5 marzo all’Allianz Stadium, non potrà contare su Ibrahimovic. Una grave perdita considerando che in quella partita i rossoneri si giocheranno la qualificazione in finale di Coppa Italia. Ibrahimovic, come abbiamo visto in questo primo mese e mezzo, ha dimostrato di essere fondamentale sia nell’aspetto tecnico che psicologico. Uno come lui, in una partita in cui si decidono le sorti, è un giocatore chiave. Ma non potrà scendere in campo.

Adesso è troppo presto per fare previsioni sulla formazione che schiererà Pioli senza Ibrahimovic. Probabilmente tornerà a giocare con le due punte, Rebic e Rafael Leao, che con il passaggio al 4-2-3-1 ha perso un po’ di spazio dopo un inizio anno da titolare. Oppure potrebbe giocare con Rebic unica punta e Giacomo Bonaventura largo a sinistra. Insomma, le alternative non mancano, ma l’assenza di Ibrahimovic è pesantissima. Figuriamoci in una partita decisiva come il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

