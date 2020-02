Insulti razzisti a Ibrahimovic e Kessie: il Sun racconta il derby

Il tabloid britannico ha dedicato una pagina sugli episodi razzisti del derby Inter-Milan. Ennesime situazioni riprovevoli.

Gol, spettacolo, rimonte, grandi calciatori. Il derby Inter-Milan di domenica scorsa è stato tutto questo. Ma purtroppo non solo.

Infatti il tabloid britannico The Sun ha dedicato oggi una pagina della sua edizione on-line alla parte oscura del derby di San Siro, soffermandosi sugli insulti razzisti che si sono uditi soprattutto da parte della tifoseria interista.

Dall’Inghilterra sottolineano gli ennesimi episodi riprovevoli del nostro calcio. In particolar modo sono stati riportati i buu razzisti all’indirizzo di Franck Kessie, nell’episodio del cartellino giallo subito dopo un fallo ai danni di Barella.

Ma anche alcuni cori nei confronti dell’odiato ex Zlatan Ibrahimovic. Pare che dalla Curva Nord nerazzurra siano stati uditi canti del tipo ‘Ibra sei uno zingaro’, insulti che continuano a tormentare il centravanti svedese da molto tempo.

Insomma il derby di Milano ha avuto anche episodi delicati e che dovranno essere giudicati dagli organi competenti. Un peccato, perché lo spettacolo in campo è stato finalmente da grande calcio, mentre i soliti individui idioti si fanno riconoscere per rovinare atmosfere splendide come queste.

