ANSA – Ululati razzisti dalla Curva Nord contro Kessie

Un brutto episodio a San Siro con Franck Kessie protagonista da parte della Curva Nord nerazzurra.

Questa sera a San Siro è andato in scena il derby. Grandi protagoniste le due Curva come sempre con cori, striscioni e coreografie. Ma c’è anche un episodio negativo sottolineato dall’ANSA.

Come riporta l’agenzia, infatti, ci sarebbero stati degli ululati razzisti nei confronti di Franck Kessie da parte della Curva Nord interista. Il fatto sarebbe accaduto nel secondo tempo quando il giocatore del Milan è stato ammonito per fallo su Nicolò Barella (che non c’era). L’arbitro Maresca gli ha mostrato un giallo ingiusto e i tifosi nerazzurri, per insultarlo, hanno ben pensato di fare i soliti vergognosi ululati a sfondo razzista.

Un brutto episodio con ancora Kessie protagonista. Il centrocampista è stato spesso soggetto di insulti di questo tipo in alcuni stadi d’Italia. Quest’anno è successo a Verona alla seconda giornata di Serie A all’andata. Ma ci sono episodi anche del passato. E adesso c’è questo episodio di stasera a San Siro con i tifosi interisti, che qualche mese fa ebbero il coraggio di difendere i tifosi dl Cagliari per ululati uguali verso un loro giocatore, Lukaku.

