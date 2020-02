Milan-Juventus, Calhanoglu attacca l’arbitro Valeri – FOTO

Hakan Calhanoglu su Instagram mette in evidenza l’errore dell’arbitro Paolo Valeri in Milan-Juventus di Coppa Italia. Fa un paragone con episodio passato.

Ha fatto molto discutere l’operato dell’arbitro Paolo Valeri in Milan-Juventus 1-1 di Coppa Italia. È stata soprattutto la squadra rossonera a lamentarsi di alcuni episodi sfavorevoli.

Quello più eclatante è il rigore concesso nel finale di partita a Cristiano Ronaldo, che dopo una rovesciata ha colpito col pallone il braccio di Davide Calabria. Il consulto al VAR ha fatto sì che il direttore di gara prendesse la decisione di assegnare il penalty dell’1-1. Tante le proteste di Stefano Pioli e dei giocatori del Milan.

Hakan Calhanoglu su Instagram ha pubblicato una storia, poi cancellata, che mette in evidenza l’errore dell’arbitro Valeri. Il numero 10 rossonero fa il paragone con un rigore che a lui non fu concesso tempo addietro contro la Juventus per un tocco di braccio di Alex Sandro. Il turco mostra come vi sia una disparità di giudizio negli episodi.