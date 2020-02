Coppa Italia, Giudice Sportivo: Ibrahimovic, Theo e Castillejo saltano Juventus-Milan

Dopo la Coppa Italia di ieri i rossoneri non avranno a disposizione tre calciatori importanti come Ibrahimovic, Castillejo e Hernandez.

Il Giudice Sportivo oggi ha confermato le defezioni pesanti per il Milan, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Brutte notizie per la squadra rossonera, come indicato dal referto del giudice Mastrandrea. Dopo Milan-Juventus di ieri, terminata sul punteggio di 1-1, i rossoneri hanno visto squalificati tre propri calciatori per la partita di ritorno all’Allianz Stadium.

Si tratta di Zlatan Ibrahimovic e Samu Castillejo, entrambi ammoniti con lo status di diffidati. Più Theo Hernandez, ieri sera espulso nel secondo tempo per doppia ammonizione.

Prima sanzione anche per Franck Kessiè e Davide Calabria. Il Milan sfiderà a marzo la Juventus senza tre titolarissimi della propria formazione, un peccato visto che la qualificazione alla finalissima di Coppa Italia è ancora aperta.

