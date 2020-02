Milanello, partitella contro l’Under 18: la formazione di Pioli

Allenamento defaticante oggi per chi ieri è sceso in campo contro la Juventus. Per gli altri partitella contro la formazione Under-18.

Come di consueto, dopo un incontro ufficiale, il Milan ha ricominciato gli allenamenti a Milanello con la squadra divisa in due gruppi.

Come riporta il sito ufficiale Acmilan.com, Stefano Pioli ha fatto svolgere il classico lavoro defaticante a tutti i calciatori che hanno giocato ieri dal 1′ minuto contro la Juventus. Per gli altri invece lavoro intenso e completo.

Il gruppo dei ‘non titolari’ ha effettuato una seduta tecnico-tattica, arricchita dalla partitella disputata contro l’Under 18 del Milan. Una possibilità interessante per mister Pioli di sperimentare soluzioni alternative dal punto di vista sia tattico che strategico.

Questa la formazione schierata da Pioli quest’oggi: Begovic; Conti, Musacchio, Gabbia, Laxalt; Saelemaekers, Brescianini, Paquetá, Bonaventura; Leao, Maldini.

Una sorta di 4-4-2 con spazio dato a tutti i calciatori che ieri sera in Coppa Italia sono inizialmente rimasti in panchina. Anche Daniel Maldini, figlio d’arte classe 2001, ha continuato a lavorare con i grandi. Segno della volontà di Pioli di lanciarlo definitivamente con la prima squadra come già fatto contro l’Hellas Verona.

