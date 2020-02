Il Milan rassicura: niente scorie post derby 

Milan, pareggio amaro ma anche rassicurante: come evidenzia il CorSera, la prestazione di ieri dimostra che non c’è stato un contraccolpo post derby.

Milan-Juventus 1-1, pari amaro ma in fondo anche rassicurante per i rossoneri. Perché come evidenzia il Corriere della Sera, la prestazione di ieri a San Siro certifica comunque un Diavolo senza le pericolose scorie post derby.

Il rischio c’era ed era pericoloso, ma il gruppo ha dimostrato di non ha mollato malgrado la tremenda batosta della stracittadina. Così la squadra di Stefano Pioli, con le sue idee magari piccole ma comunque chiare, quasi batte una Juventus dalle idee invece confuse.

Il Milan porta meritatamente avanti con una girata di Ante Rebic dopo un’ora, poi l’inferiorità numerica dieci minuti più tardi e la grande beffa in extremis con rigore fortuito su tocco di mano di Davide Calabria.

Ma al di là di questi episodi – evidenzia il CorSera – alla fine il Milan deve fare i conti coi propri limiti strutturali, anche se ricava più indicazioni positive dalla serata rispetto all’avversario. E in vista del ritorno si fa dura senza gli squalificati Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samuel Castillejo. Assenti in contemporanea tre colonne portanti di questo nuovo Milan. “Servirà un’impresa”, come ha ammesso anche lo stesso Stefano Pioli senza troppi fronzoli.

