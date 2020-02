Milan Femminile, poker al Tavagnacco: quinto successo consecutivo

Grande vittoria delle ragazze di Maurizio Ganz, che trovano un 4-0 delizioso sul campo delle malcapitate del Tavagnacco.

Non si ferma affatto la corsa delle ragazze rossonere. Il Milan Femminile vince ancora, conquistando oggi il quinto successo di fila stagionale.

La squadra di Maurizio Ganz era impegnata dalle ore 12 sul campo del Tavagnacco, per il match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A femminile.

Un 4-0 senza appello quello del Milan in casa della compagine friulana, una squadra storica ormai per il calcio in ‘rosa’ del nostro paese.

Dopo un primo tempo piuttosto avaro di emozioni, con il Milan sempre padrone del campo, nella ripresa si è scatenata la furia delle ragazze rossonere.

Tavagnacco inerme sotto i colpi delle ‘diavolesse’. Il vantaggio è casuale: al 55′ un tiro cross di Tucceri Cimini beffa il portiere delle friulane e porta avanti il Milan con merito.

Al 61′ invece capitan Valentina Giacinti si procura e trasforma il rigore del raddoppio. A chiudere definitivamente le ostilità ci pensa la nuova bomber Thorsvaldottir, abile a finalizzare il contropiede per la terza rete.

Infine a completare il poker negli ultimi minuti ci pensa Tamborini, autrice finalmente della sua prima rete stagionale. Un successo senza discussioni, che porta il Milan al secondo posto in classifica a quota 35 punti, in attesa della risposta delle rivali della Fiorentina.

