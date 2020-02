Primavera, Parma-Milan 0-3: rossoneri vicini alla promozione

Il Milan di Giunti non si ferma più: 13esima vittoria consecutiva in Primavera 2. Olzer, Frigerio e Tonin i protagonisti del 3-0 esterno inflitto al Parma

Non conosce sosta il cammino vincente verso la promozione in Primavera 1 del Milan di Federico Giunti. La squadra rossonera ha avuto la meglio anche del Parma, in un match valevole per la diciassettesima giornata di Primavera 2, senza particolari problemi, imponendosi per 3 a 0 in trasferta.

Torrasi e compagni, schierati con il 4-3-1-2, hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al rigore trasformato da Olzer al 14esimo minuto. A metà della seconda frazione di gioco il Milan chiude agevolmente i conti con la rete di Frigerio, bravo al 63′ a sfruttare al meglio un assist di Tonin. L’attaccante quattro minuti dopo si mette in proprio, anticipando la difesa gialloblu su servizio di Olzer. Il Milan di Giunti centra così la 13esima vittoria consecutiva stagionale in campionato, rimanendo imbattuto e salendo a 47 punti.

Parma-Milan 0-3: 14′ Olzer su rigore, 63′ Frigerio, 67′ Tonin

Parma: (4-3-3): Rinaldi, Radu, Di Maggio (27′ Casarini), Palmucci, Balogh, Cipolletti, Ankrah, Kosznovzski, Trezza, Kasa, Goglino.

Milan (4-3-1-2): Soncin, Stanga, Merletti, Michelis, Oddi, Frigerio, Torrasi, Mionic, Olzer (71′ Capone), Pecorino (52′ Colombo), Tonin (85′ Haidara).

