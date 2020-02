Paqueta va rilanciato: Pioli ha l’obbligo di provarci

Paqueta è ad oggi una delle poche note stonate del Milan di Pioli: rilanciati Rebic e Castillejo, il tecnico ha l’obbligo di provarci anche col brasiliano

Lucas Paqueta è al momento la nota negativa del Milan. Il brasiliano, finito ai margini della rosa, non è certamente una prima scelta per Stefano Pioli. Il nome del calciatore classe 1997 ha alimentato diversi rumors di calciomercato a gennaio. Tantissime voci ma nessuna offerta allettante che avrebbe potuto fare vacillare la società rossonera.

Paqueta è stato un obiettivo del Psg che però non si è mai avvicinato alle richieste del Diavolo, che voleva almeno 35 milioni di euro. Il profilo del brasiliano è stato accostato anche alla Juventus per un possibile scambio con Bernardeschi ma la trattativa non è decollata per via dell’alto stipendio del giocatore italiano. Timidi sondaggi anche da parte di Fiorentina e Flamengo ma alla fine Paquetà è rimasto al Milan. Stefano Pioli adesso ha il dovere di provare a rilanciarlo per non disperdere un patrimonio importante.

Un nuovo ruolo per Paqueta

Il Milan per il brasiliano poco più di un anno fa ha investito circa 40 milioni di euro. Un investimento che non sta portando i suoi frutti. Dopo un ottimo impatto la passato stagione con Gattuso tutti si aspettavano il salto di qualità che non c’è però stato. Oggi Paqueta è solo una riserva: solo scampoli di gara per il brasiliano nel 2020 e tantissima panchina.

Serve la svolta per dare un senso a questa stagione. Il nuovissimo modulo, il 4-2-3-1, che prevede il trequartista dietro la punta, potrebbe rappresentare un’opportunità per l’ex Flamengo. Il 4-4-2, invece, lo penalizzava non poco non avendo le qualità per fare l’esterno. Ad oggi il ruolo alle spalle di Ibrahimovic è occupato da Hakan Calhanoglu: il turco sta interpretando al meglio quella posizione ma difficilmente riesce a chiudere la partita con lucidità. Paqueta potrebbe dunque rappresentare un’ottima alternativa a match in corso, in una posizione che potrebbe esaltarlo.

