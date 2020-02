Infortunio Pjanic: non è in dubbio per Juventus-Milan

Miralem Pjanic si è infortunato durante Juventus-Brescia di ieri sera. Non è però in discussione la sua presenza per la semifinale di coppa.

Juventus in ansia, almeno fino a pochi minuti fa. Colpa delle condizioni fisiche e muscolari di Miralem Pjanic, perno del centrocampo bianconero.

Il bosniaco si è fermato durante la gara vinta ieri 2-0 contro il Brescia. Spavento per Pjanic, che ha avvertito un guaio muscolare, facendo presagire una assenza non di poco conto nelle prossime gare.

Sospiro di sollievo per la Juve, che sul proprio sito web ufficiale ha poco fa pubblicato il bollettino medico: “Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina presso il J-Medical hanno escluso lesioni muscolari per Miralem Pjanic, uscito anzitempo ieri dal campo durante Juve-Brescia:per il giocatore è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni”.

Solo un affaticamento dunque per Pjanic, che non appare affatto a rischio per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan.

Il match in questione si giocherà all’Allianz Stadium il prossimo 4 marzo, ovvero tra due settimane. Pjanic invece potrebbe saltare al massimo per precauzione la prossima gara ufficiale della Juventus, la sfida in casa della SPAL prevista per sabato prossimo.

