Allegri, l’agente sul ritorno al Milan: “Solo speculazioni”

L’agente di Massimiliano Allegri ha risposto così alle tante voci sul futuro dell’allenatore ex rossonero e juventino, attualmente disoccupato.

Un ritorno di Massimiliano Allegri al Milan? Soluzione che in molti appoggerebbero, visto che l’ex rossonero è uno dei tecnici più vincenti degli ultimi anni.

Ma tra il dire ed il fare c’è di mezzo il solito mare di chiacchiere e rumors. Al momento Allegri è fermo e attenderà l’avvio della prossima stagione per riprendere la propria carriera in panchina.

Il suo agente Giovanni Branchini, interpellato da GR Parlamento in diretta radiofonica, ha parlato proprio del destino del tecnico toscano: “Allegri è a riposo, sta ricaricando le batterie. Vuole valutare le eventuali proposte per il prossimo anno. Futuro? Difficile da decifrare in questo momento”.

Branchini ha poi parlato dell’ipotesi Milan, che per l’appunto è fuoriuscita nelle ultime settimane: “Si parla di un suo ritorno al Milan, ma posso dire che si tratta solo di voci. Sono uscite molte speculazioni sul futuro di Allegri, e questa è una delle tante. Non credo che il Milan cambierà allenatore”.

Difficile dunque vedere un Allegri-bis in rossonero per la prossima stagione. A meno che il club di via Aldo Rossi non scelga di stravolgere per l’ennesima volta il proprio progetto tecnico puntando sul mister livornese.

