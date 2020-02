Milan-Torino, quote e pronostici del posticipo di Serie A

Le quote e i pronostici di Milan-Torino, posticipo di San Siro della 24.a giornata di campionato.

Stasera a San Siro il Milan ed il Torino chiuderanno la 24.a giornata di campionato. I rossoneri cercheranno di tornare alla vittoria, dopo la sconfitta nel derby della scorsa settimana. I granata hanno invece un bisogno atavico di fare punti, visto il periodo davvero sventurato che stanno attraversando.

All’andata ebbe la meglio il Torino, che in rimonta grazie ai due gol di Andrea Belotti riuscì a superare per 2-1 il Milan allo stadio Olimpico. L’ultimo precedente a San Siro è molto recente: nei quarti di Coppa Italia i rossoneri si sono imposti per 4-2 ai tempi supplementari lo scorso 28 gennaio.

Le quote di Torino-Milan

Secondo le quote proposte da Sisal.it, sembra evidente come il Milan appaia favorito. Pronostico che vede rossonero, visto che il successo dei padroni di casa si gioca a 1.55 la posta. Più arduo il pareggio, che si gioca a 4.20 mentre a 6.00 c’è il successo in trasferta del Torino.

1 – 1,55

X – 4,20

2 – 6,00

Le quote marcatori

Secondo i bookmakers Milan-Torino potrebbe essere terreno fertile per Zlatan Ibrahimovic. Il bomber del Milan è considerato il primo probabile marcatore del match. Segue il capitano granata Andrea Belotti allo stesso livello di Ante Rebic, che sta vivendo un momento molto prolifico. Chance anche per Rafael Leao e per l’ex di turno Simone Verdi.

Zlatan Ibrahimovic (Milan) 5,25

Andrea Belotti (Torino) 5,75

Ante Rebic (Milan) 5,75

Rafael Leao (Milan) 6,25

Simone Verdi (Torino) 8,50

