Inter Milan, pronostici e quote del Derby di Milano

Le quote e i pronostici di Inter-Milan, il derby di Milano

Il derby di Milano è vicino. Inter e Milan si affrontano domenica 9 febbraio 2020 allo stadio San Siro. La stracittadina è l’evento più importante della stagione. Entrambe le squadre hanno bisogno di vincere ma non sarà per nulla semplice. Per i rossoneri il derby è davvero un tabù: l’ultima vittoria risale al 2016 quando il Milan di Sinisa Mihajlovic si impose per 3-0 sui nerazzurri. Da quel momento ad oggi solo un altro successo ma in Coppa Italia nel dicembre 2018. Stefano Pioli sogna lo sgambetto alla sua ex squadra ma Antonio Conte farà di tutto per vincere. I nerazzurri sono in corsa per lo scudetto e non possono permettersi passi falsi. Il Diavolo vuole provare a rovinare la festa dei rivali cugini ma servirà una prestazione di altissimo livello.

Le quote di Inter-Milan

Inevitabilmente i favori del pronostico sono da parte dell’Inter. La vittoria dei nerazzurri è quotata a 2.00. Il pareggio, invece, è a 3,40. Infine c’è il 2 del Milan che parte svantaggiato: è 4,00 la quota che vede il successo della squadra di Pioli. Il pronostico quindi è in netto favore dell’Inter come è giusto che sia. Ma nel derby, si sa, non esistono favoriti.

1 – 2,00

x – 3,40

2 – 4,00

Le quote dei marcatori

Domani sarà sfida nella sfida anche per quanto riguarda i bomber. Lukaku da una parte e Zlatan Ibrahimovic dall’altra. I due sono stati compagni di squadra al Manchester United e ora si affrontano in questo derby. Sono loro le quote dei marcatori più basse. Spazio anche agli altri attaccanti come Leao, Rebic, Sebastiano Esposito e Alexis Sanchez, che dovrebbe partire dal primo minuto per sostituire lo squalificato Lautaro Martinez.

Romelu Lukaku (Inter) – 2,25

Zlatan Ibrahimovic (Milan) – 3,00

Alexis Sanchez (Inter) – 3,25

Rafael Leao (Milan) – 3,50

Sebastiano Esposito (Inter) – 3,75

Ante Rebic (Milan) – 4,00

