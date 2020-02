Sky – Inter-Milan, Pioli sperimenta un modulo alternativo

Le ultime da Milanello: esperimenti tattici per Stefano Pioli, che pensa ad un leggero cambio di modulo per sfidare l’Inter nel derby.

Stefano Pioli è pronto a cambiare. Almeno qualcosa. Lo schieramento iniziale del suo Milan in vista del derby non è ancora del tutto scontato.

Lo dicono gli inviati di Sky Sport, riguardo all’allenamento odierno del Milan che ha svelato delle sorprese a livello tattico. Mister Pioli, nella partitella che ha concluso la sessione di questa mattina, ha provato un nuovo modulo da schierare contro l’Inter.

Una sorta di 4-4-1-1. Una rinuncia alle due punte, con sia Rafael Leao che Ante Rebic inizialmente fuori dall’undici titolare. La novità è rappresentata principalmente da Hakan Calhanoglu: il trequartista turco è stato provato in posizione centrale dietro a Zlatan Ibrahimovic unica punta.

Due sono dunque le notizie: il recupero ormai sicuro di Ibrahimovic, che con ogni probabilità sarà il titolare al centro dell’attacco e del gioco rossonero. Il possibile cambio di schieramento, con Giacomo Bonaventura di nuovo dal 1′ minuto nel ruolo di esterno sinistro.

Il 4-4-1-1 in proiezione offensiva si trasformerebbe in un 4-2-3-1, modulo utilizzato spesso da Pioli nelle sue precedenti esperienze professionali, in particolare con Lazio e Fiorentina. Chissà se questi esperimenti saranno poi tradotti domenica a San Siro come soluzioni ideali per frenare l’Inter di Antonio Conte.

Begovic: “Sì al Milan in 5 minuti. Ibrahimovic un leader”