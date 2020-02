Sportmediaset – Ibrahimovic presente nel derby: il Milan lo sta gestendo

Salvo sorprese, Zlatan Ibrahimovic sarà regolamente in campo domenica sera a San Siro nel derby Inter-Milan. Lo staff rossonero sta gestendo l’attaccante svedese.

Anche se finora non ha svolto nessun allenamento completamente in gruppo, la sensazione è che Zlatan Ibrahimovic sarà in campo nel derby. Oggi ha lavorato prima con la squadra e poi ha proseguito con una seduta personalizzata.

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, il 38enne centravanti svedese giocherà Inter-Milan domenica sera. Lo staff rossonero sta gestendo il fisico del giocatore, che non essendo più giovanissimo a volte deve lavorare in maniera diversa rispetto ai più giovani compagni.

I rossoneri hanno prima il derby di campionato e poi la Juventus in Coppa Italia, Ibrahimovic vuole giocare entrambe le partite e per questo non ha forzato in settimana. Mister Stefano Pioli potrà contare su di lui. Per il Milan la sua presenza in campo è fondamentale.

Finora con Zlatan titolare sono arrivate solamente vittorie. Battere l’Inter domenica sarà difficile, idem la Vecchia Signora, però la squadra rossonera deve crederci. La stagione è ancora lunga e gli obiettivi possono essere raggiunti. Purtroppo il Diavolo paga i tanti punti persi nella prima parte del campionato e ora è costretto a inseguire per recuperare. Vedremo se a San Siro nel derby arriverà un risultato positivo intanto.

