Begovic: “Sì al Milan in 5 minuti. Ibrahimovic un leader”

Intervista della BBC a Asmir Begovic, portiere bosniaco che è stato uno dei rinforzi della sessione di calciomercato invernale del Milan.

Uno dei volti nuovi del Milan della sessione di calciomercato invernale è Asmir Begovic. Il portiere bosniaco è giunto in prestito dagli inglesi del Bournemouth.

Begovic è arrivato con una semplice missione: fare il secondo di Gianluigi Donnarumma. Un ruolo marginale solo all’apparenza, perché con la sua esperienza internazionale può dare una mano al titolarissimo del Milan.

Intervistato oggi dalla BBC, Begovic ha risposto alle domande sul suo trasferimento in maglia rossonera: “Ci ho messo 5 minuti a dire sì al Milan. Avevo altre proposte dall’estero, ma quando mi hanno parlato dei rossoneri non ho avuto dubbi. Sapevo di poter finire in uno dei club migliori al mondo”.

Il portiere ha poi commentato così il valore della rosa rossonera: “Il Milan oggi è una squadra molto giovane, ha bisogno di leadership. Io sono arrivato per dare il mio contributo anche in questo. Ibrahimovic è un leader nato, un grande professionista. E’ un esempio per tutti, spinge i compagni a dare il massimo in allenamento”.

Begovic domenica vivrà anche il suo primo derby di Milano dal vivo. Partendo però dalla panchina, visto che la titolarità di Donnarumma è indiscussa.

