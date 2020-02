Sportmediaset – Milan, Calhanoglu out: due soluzioni per sostituirlo

L’assenza di Hakan Calhanoglu farà cambiare inevitabilmente scelte di formazione a Stefano Pioli: ecco le due opzioni per lui.

Il Milan stasera affronterà il Torino. Ma senza un titolare fisso come Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco darà forfait per il posticipo della 24.a giornata.

Colpa di una lesione muscolare all’anca. Un problema per il Milan, visto che Calhanoglu era uno dei calciatori più in forma del momento, avendo segnato una doppietta al Toro in Coppa Italia e un gol contro il Verona due settimane fa.

Per sostituirlo, secondo la redazione di Sportmediaset, il tecnico Stefano Pioli ha almeno due opzioni. O la sostituzione di Calhanoglu con un altro calciatore che possa occupare la medesima posizione. Oppure addirittura un cambio tattico.

Restando con il 4-2-3-1 di base, ovvero lo schieramento utilizzato da mister Pioli nelle ultime gare ufficiali, Calhanoglu potrebbe essere sostituito dal redivivo Lucas Paquetà.

Potrebbe essere finalmente arrivato il momento del riscatto per il classe ’97, che in questa stagione non ha mai avuto tempo o spazio per cercare di riprendersi il posto da titolare. Paquetà come fantasista dietro a Ibrahimovic, un’idea che Pioli sta sicuramente tenendo in considerazione.

L’altra possibilità è un ritorno al 4-4-2, rendendo la formazione del Milan più offensiva che mai. Al posto di Calhanoglu giocherebbe Rafael Leao, in tandem d’attacco con Ibra. Il tutto restando con Rebic e Castillejo come esterni, uno schieramento propositivo e all’assalto della difesa granata.

Non da escludere anche l’utilizzo di Giacomo Bonaventura, che potrebbe tornare utile sia come trequartista puro, sia come esterno sinistro di centrocampo.

