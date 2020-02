Calhanoglu infortunato: perché non gioca in Milan-Torino

Infortunio Calhanoglu salta Milan-Torino, le ultime sulle condizioni del centrocampista turco che non ci sarà questa sera

Un’assenza pensate per il Milan questa sera per la gara contro il Torino. I rossoneri non potranno contare su Hakan Calhanoglu, uno dei più in forma nell’ultimo periodo. Il giocatore non è stato convocato da Stefano Pioli a causa di un infortunio.

Il centrocampista ha riportato una lesione al muscolo ileopsoas destro. Stasera non potrà quindi scendere in campo per il posticipo della 24^ giornata di campionato. Il turco era uno dei più in forma di questo momento del Milan. Contro il Torino aveva segnato la sua prima doppietta in Italia in Coppa qualche settimana fa. Avrebbe dovuto giocare dal primo minuto come sempre alle spalle di Zlatan Ibrahimovic nel ruolo di trequartista ma invece non ci sarà. Una grave perdita per il Milan e per Pioli che ora dovrà trovare un’altra soluzione tattica.

Come gioca il Milan senza Calhanoglu

Pioli ha due opportunità: tornare al 4-4-2 oppure mantenere il 4-2-3-1 con Giacomo Bonaventura al posto di Calhanoglu. C’è anche l’opzione Rafael Leao che però da trequartista non rende; meglio seconda punta, ma bisogna capire se l’allenatore avrà voglia di cambiare modulo. Altrimenti l’alternativa più naturale è proprio l’ex Atalanta che ha già ricoperto quel ruolo in passato. Oppure Lucas Paquetà, che nelle ultime settimane ha giocato molto poco. Uno dei due, con Castillejo e Rebic, andrebbero così a comporre la trequarti che andrà a sostegno di Ibrahimovic, alla sua terza partita di fila in soli nove giorni. Ripetiamo che l’assenza di Calhanoglu è molto pesante perché era in forma e stava giocando molto bene con questo nuovo sistema di gioco. Per stasera però il Milan dovrà farne a meno. Bonaventura o Paquetà sono due buoni giocatori ma entrambi non stanno vivendo un periodo brillante. Questa sera hanno l’occasione per riscattarsi ma non sarà facile.