Milan-Torino, i convocati di Pioli: out Calhanoglu per infortunio

Hakan Calhanoglu non è nella lista dei convocati di Stefano Pioli per Milan-Torino, partita di campionato che si disputa oggi San Siro. Problema muscolare per il numero 10 rossonero.

Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per Milan-Torino, partita di campionato che si gioca stasera a San Siro. Spicca l’assenza di Hakan Calhanoglu, out per infortunio: lesione al muscolo ileopsoas destro.

Sono fuori dall’elenco anche Andrea Conti (squalificato), oltre ad altri infortunati come Leo Duarte, Lucas Biglia e Rade Krunic. Presenti sia Marco Brescianini che Daniel Maldini.

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

Leggi anche -> Calhanoglu infortunato: perché non gioca in Milan-Torino