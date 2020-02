Milan, Gabbia: “Ho realizzato un sogno. Ibrahimovic si è complimentato”

Milan-Torino 1-0, Matteo Gabbia commenta il grande esordio in Serie A di stasera a San Siro. “Ho realizzato un sogno”, ammette il difensore cresciuto nel settore giovanile rossonero.

Gabbia ha realizzato un sogno da bambino e ne ha parlato così: “Stasera è il coronamento di un sogno e di momenti di lavoro importanti. Ringrazio tutto lo staff e tutto i miei compagni. Stasera mi faceva molto piacere invitare i miei nonni che hanno l’abbonamento qui da quando avevo 9 anni. Saranno molto felici”.

Dalla possibile cessione estiva alla permanenza come quinto in rosa: “Ho sempre cercato di lavorare al massimo, poi ci siamo confrontati con la società e abbiamo deciso di fare questo percorso. Ringrazio anche i compagni della Lucchese perché mi hanno aiutato e mi hanno fatto crescere tantissimo. Sono felice e spero di vivere altre notti così con i piedi per terra”.

Con Simon Kjaer e Mateo Musacchio acciaccati, ora va dritto verso una maglia da titolare a Firenze: “Vediamo. C’è la settimana e ci sono le decisioni del mister. Io mi allenerò al massimo come sempre e vediamo cosa succederà. Cerco ogni giorno di migliorare su tutto ciò che chiede il mister, che sia difesa a tre o due. Penso che l’allenamento sia molto importante. Mi ha allenato anche lo scorso anno che alternavano due e tre”.

Per quanto riguarda i riferimenti difensivi, Gabbia si esprime così: “Ne ho tanti. In questo momento cerco di rubare il massimo da Romagnoli, Kjaer e Musacchio perché li vedo tutti giorni, sono più grandi di me e hanno maggior esperienza. Poi tra i miei preferiti c’è anche gente come Maldini che ho visto a San Siro, Nesta e tanti giocatori passati di qui come Thiago Silva. Ho sempre provato a rubare qualcosina da tutti loro”.

Il giocatore poi spiega cosa gli è passato per la testa al momento del cambio: “Ho pensato che finalmente fosse arrivata un’occasione e di realizzare il mio sogno. Ero tranquillo e non preoccupato perché avevo lavorato bene in questi mesi. Poi quando entri in campo tutto dipende da te, così sono rimasto il più tranquillo possibile. Ringrazio la squadra e Romagnoli che mi ha aiutato tanto. Ibra mi ha fatto i complimenti, non è di tante parole ma quelle che dice valgono tanto”.

Infine la chiusura su Filippo Galli, ex riferimento nel settore giovanile: “Il mister è stato molto, molto importante. Mi ha sempre aiutato tecnicamente facendomi passare da centrocampista a difensore. All’inizio era difficile perché da giovane è difficile da assorbire. Lo ringrazio perché è stato molto importante”.

