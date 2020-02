CorSera – Milan-Inter-Comune: accordo sul valore di San Siro

Milan, Inter e Comune di Milano hanno trovato un’intesa molto importante. Si tratta del prezzo dell’area di San Siro. Oggi il Corriere della Sera ha riportato le cifre.

100 milioni di euro per lo stadio Giuseppe Meazza e 50 per la zona circostante. Il totale per la concessione del diritto di superficie a 99 anni dice 150 milioni. Una somma al rialzo rispetto alla prima valutazione da 70 milioni e quella successiva da 90. I due club hanno trovato un accordo di massima con l’amministrazione. Con questo aggiornamento, l’investimento complessivo salirà a 1,3 miliardi.

Milan, Inter e Comune di Milano hanno raggiunto l’intesa nell’incontro di venerdì pomeriggio. Protagonisti l’assessore al Bilancio Roberto Tasca e i rappresentati delle società. Dei passi avanti sono stati compiuti, ma non c’è un accordo ancora completo su tutti i punti che riguardano il progetto stadio.

Ad esempio, sulle volumetrie serve un punto di incontro. I club chiedono 180 mila metri cubi di nuovi edifici per rientrare dall’investimento, il Comune ne propone non più di 95 mila (secondo quanto previsto dalla delibera di pubblico interesse licenziata da Palazzo Marino a fine ottobre). La distanza è parecchia.

Verso la fine della prossima settimana ci sarà un nuovo vertice tra le parti e si proverà a raggiungere un compromesso. Saranno presenti pure l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran e la titolare dello Sport, Roberta Guaineri. Ma anche i vertici dei club, Paolo Scaroni per il Milan, Alessandro Antonello per l’Inter.

