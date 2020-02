Milan-Torino, formazioni ufficiali: Paquetà sostituisce Calhanoglu

Stasera a San Siro si gioca Milan-Torino, partita valida per la 24ª giornata del campionato Serie A 2019/2020. La squadra rossonera vincendo aggancerebbe Hellas Verona e Parma a quota 35 punti.

Purtroppo stamattina è arrivata la brutta notizia dell’infortunio muscolare di Hakan Calhanoglu e c’era curiosità di vedere come Stefano Pioli lo avrebbe sostituito. Il candidato naturale a rimpiazzare il turco era Lucas Paquetà, che attendeva da tempo un’occasione e che stasera ce l’avrà. Infatti, l’ex Flamengo è stato scelto dal mister per prendere il posto del turco nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1.

Per il resto, è stato confermato lo schieramento visto in Coppa Italia contro la Juventus. Pioli deve rinunciare ad Andrea Conti per squalifica e dunque a destra giocherà ancora Davide Calabria. Al centro della difesa confermato Simon Kjaer al fianco di Alessio Romagnoli. A centrocampo scelte scontate le scelte, con Ante Rebic confermato esterno sinistro. Davanti come punta centrale Zlatan Ibrahimovic.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Torino.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Paquetá, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Gabbia, Laxalt, Musacchio, Bonaventura, Brescianini, Saelemaekers, R. Leão, D. Maldini. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukić, Rincón, Ansaldi; Edera, Berenguer; Belotti. A disposizione: Rosati, Ujkani, Aina, Djidji, Singo, Adopo, Baselli, Meïté, Millico, Verdi, Zaza. Allenatore: Longo.

