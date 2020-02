Infortunio Kjaer, entra Gabbia e non Musacchio: cosa è successo

Infortunio Kjaer, dentro Gabbia e non Musacchio. L’argentino ha riferito a Pioli di un problema al polpaccio, così è entrato il giovane ex Primavera e Lucchese.

Nel finale del primo tempo di Milan-Torino si è infortunato Simon Kjaer. Si teme un problema di natura muscolare per il difensore danese che ha subito richiamato l’attenzione della panchina. Probabile stiramento ma questo lo decideranno gli esami che sosterrà nei prossimi giorni. Ma ora c’è un caso Musacchio.

Infatti l’argentino, che ha perso il posto da titolare dall’arrivo di Kjaer, come riportato da Sky Sport, si sarebbe “rifiutato” di entrare per un problema al polpaccio. Stefano Pioli non l’avrebbe presa bene e ha subito chiamato Matteo Gabbia per farlo entrare in campo. Nelle prossime ore si saprà di più su quanto è successo in panchina in quei minuti concitati poco prima della fine del primo tempo.

Musacchio si rifiuta in entrare

Come riportato da Peppe Di Stefano, prima dell’infortunio di Kjaer, Musacchio si stava riscaldando senza problemi. Al momento dell’ingresso però ci sarebbe stato un battibecco con Pioli che lo invitava a far presto a prepararsi e ad entrare in campo. L’ex Villarreal però si sarebbe mosso senza troppa voglia per poi parlare di problema al polpaccio. Intanto il difensore non è rientrato in panchina dopo l’intervallo ed è rimasto negli spogliatoi.

Musacchio sicuramente non è al top della condizione ma se è in panchina è perché lo staff lo considera arruolabile. Invece ha preferito non scendere in campo e per questo Pioli è stato costretto a schierare Gabbia, l’unico altro difensore a disposizione in panchina. Per lui è l’esordio in Serie A, seconda presenza in stagione dopo quella in Coppa Italia contro la Spal. Speriamo che, insieme ad Alessio Romagnoli, riuscirà a reggere gli attacchi del Torino. Vincere questa partita, sbloccata dal solito Rebic, è troppo importante.

