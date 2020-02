Milan Torino 1-0: rossoneri di misura, segna ancora Rebic

La diretta live di Milan-Torino, risultato in tempo reale e aggiornamenti minuto per minuto dallo stadio San Siro.

90’+3′ – FINITA!

90′ – Tiro alto di Castillejo.

88′ – Entra Leao, fuori uno stanchissimo Rebic. Standing Ovation per lui da San Siro.

86′ – Il Milan spreca l’ennesimo contropiede, sbaglia il cross Theo.

84′ – Fabbri fischia due falli a Romagnoli e Gabbia inesistenti. Pioli protesta e viene ammonito.

80′ – Ibrahimovic si mette in proprio: trova la mattonella e prova il sinistro dal limite, palla alta.

74′ – Tiro di Bonaventura dal limite, la palla è deviata in angolo.

67′ – Ecco il cambio: fuori Paquetà, dentro Jack!

66′ – Si prepara ad entrare Bonaventura, dovrebbe uscire Paquetà.

64′ – Entra Zaza al posto di Edera.

59′ – Ammonito Ricon per fallo su Castillejo.

53′ – Chance enorme per il Milan: Rebic trova Castillejo dall’altra parte che, tutto solo, si sistema il pallone e poi cerca il primo pallo. Occasione fallita clamorosamente.

52′ – Torino pericoloso a sinistro con cross per De Silvestri, tenta il cross al volo ma è scoordinato.

48′ – Contropiede da manuale per il Milan: Donnarumma con le mani lancia Theo Hernandez, scarico su Rebic che trova Castillejo a rimorchio, lo spagnolo tocca di prima per Ibrahimovic che col piattone cerca di piazzare sul secondo palo. Palla fuori di un niente.

47′ – Sponda di Ibrahimovic per Paquetà che in campo aperto sbaglia ancora il passaggio a Rebic.

46′ – Secondo tempo iniziato.

Il primo tempo

45’+2′ – Finisce il primo tempo.

45’+2′ – Paquetà recupera palla e serve l’incursione di Bennacer, l’algerino cerca la giocata a sorpresa ma senza successo.

44′ – Per Gabbia è l’esordio in Serie A, seconda presenza in stagione dopo quella in Coppa Italia contro la Spal.

44′ – Kjaer ha chiesto il cambio, ma Musacchio ha problemi al polpaccio: entra Gabbia.

43′ – Problemi fisici per Kjaer, si scalda Musacchio.

37′ – Paquetà è in difficoltà: Ibrahimovic sponda e il brasiliano ha grande spazio, ma sbaglia clamorosamente il passaggio a Rebic.

34′ – Solita cavalcata di Theo Hernandez che ha spazio, Edera costretto a fare fallo: ammonito.

25′ – GOOOOL DEL MILAAAAAN! I rossoneri recuperano palla alta, Castillejo trova Rebic che non sbaglia. Momento incredibile per il croato!

22′ – Ammonito Bennacer per fallo in ritardo su Rincon.

20′ – Grande chance per il Milan con un tiro piazzato di Paquetà: Sirigu para ma era fuorigioco.

17′ – Si fa vedere anche il Toro in avanti: De Silvestri sfonda a destra, Berenguer all’altezza del dischetto sbaglia il tiro.

15′ – Tentativo velleitario di Calabria dalla lunga distanza.

12′ – Come al solito scatenato Bennacer in recupero palla.

10′ – Rebic fra i più attivi finora.

5′ – Il Milan prova a sfondare a sinistra ma per ora la difesa granata regge.

4′ – Castillejo è a terra per un colpo subito.

4′ – Milan vicinissimo al gol! Tiro di Ibrahimovic di sinistro dal limite, palla deviata che in palombella sfiora la traversa.

1′ – Partita iniziata!

Il tabellino di Milan-Torino 1-0

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer (dal 44′ Gabbia), Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Paquetá (dal 67′ Bonaventura), Rebić (dall’88’ Leao); Ibrahimović.

All. Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco (dall’84’ Ola Aina), N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukić, Rincón, Ansaldi; Edera (dal 64′ Zaza), Berenguer (dall’84’ Millico); Belotti.

All. Longo

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 25′ Rebic

Ammoniti: Bennacer, Edera, Castillejo, Ricon, Ansaldi