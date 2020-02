Gli highlights di Milan-Torino. I rossoneri vincono 1-0 grazie al gol di Ante Rebic nel primo tempo. Rivivi la partita di San Siro con le azioni salienti.

Il Milan si conferma in un buon momento dal punto di vista del gioco. La squadra di Pioli è disposta bene in campo ed è aggressiva. Il Torino fa fatica ad uscire palla al piede mentre il Diavolo continua a spingere e a pressare. Come sempre è la fascia sinistra quella più attiva: Rebic è scatenato e Theo Hernandez è sempre pronto a fargli sentire il suo supporto. Ibrahimovic gestisce bene ogni pallone mentre Lucas Paquetà fatica a trovare la posizione fra le linee. Bene ancora Castillejo e Bennacer. Lo spagnolo, dopo aver recuperato palla alta, trova al 25′ l’assist per Ante Rebic all’altezza del dischetto: il croato, che vive un momento pazzesco, non sbaglia il tiro incrociato e porta il Milan in vantaggio. Nel finale di primo tempo il Toro cresce e si rende pericoloso, ma senza impensierire Donnarumma. Si infortuna Kjaer, al suo posto entra Matteo Gabbia per l’esordio in Serie A. Si chiude così la prima parte di gara.

La ripresa inizia con un contropiede da manuale del Milan, avviato da Theo Hernandez e chiuso da Ibrahimovic: il tiro dello svedese sfiora il palo. Poco dopo invece è Castillejo a sfiorare il gol dopo un’azione molto simile a quella di prima: lo spagnolo sbaglia clamorosamente tutto solo davanti a Sirigu. I rossoneri sprecano, intanto il Torino cresce e inizia a presenziare di più nella metà campo avversaria. Il Milan con calma riprende campo e i granata tornano a dedicarsi alla fase difensiva. Moreno Longo cerca la scossa con l’ingresso di Zaza ma la situazione resta invariata. Al 90′ un’altra chance per il Milan ma il tiro di Castillejo è alto sopra la traversa. Arriva il triplice fischio dell’arbitro ed è un successo fondamentale per i rossoneri.

Milan-Torino, gli highlights del match

