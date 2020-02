Rebic stende il Torino a San Siro: il Milan torna a vincere

Stasera a San Siro si è disputato Milan-Torino, match valido per la 24ª giornata del campionato Serie A 2019/2020. Il risultato finale premia la squadra di Stefano Pioli, che vince 1-0 grazie al gol del solito Ante Rebic. I rossoneri salgono a quota 35 punti in classifica, agganciando Hellas Verona e Parma.

Serie A, Milan-Torino: cronaca e risultato finale

Avvio aggressivo del Torino, ma il Milan non soffre. Al 4′ tiro di sinistro di Ibrahimovic deviato da un difensore granata, che spiazza Sirigu ma il pallone finisce fuori. Sono i rossoneri ad avere il pallino del gioco, anche se negli ultimi 20 metri manca la giocata giusta per andare in gol. Problematica la collocazione tattica di Paquetà, che in fase offensiva fatica nel trovare la giusta posizione.

Al 15′ Calabria prova una conclusione col destro da lontano, pallone ampiamente fuori. Al 17′ ottima azione della squadra di Longo sulla fascia destra, ma Berenguer sul buon passaggio di De Silvestri spara alto da posizione favorevole in area. Due minuti dopo colpo di testa alto di Bremer sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Al 20′ Paquetà pericoloso con un tiro di piatto sinistro sul quale Sirigu è bravo a distendersi a destra per respingere. Al 22′ ammonito Bennacer per un fallo a centrocampo. Tre minuti dopo Milan in vantaggio con Rebic, che in area su cross di Castillejo batte Sirigu di prima intenzione.

I ragazzi di Pioli continuano a macinare gioco, mentre il Torino non crea pericoli a Donnarumma. Al 34′ ammonito Edera per aver ostacolato Theo Hernandez in una ripartenza. Il Milan non affonda e i granata provano a reagire prima della fine del primo tempo. Ci sono segnali di risveglio, anche se mancano le occasioni vere e proprie.

Al 42′ Lukic determinante nell’anticipare Rebic su un passaggio di Castillejo durante una ripartenza rossonera. Problemi fisici per Rincon e Kjaer. Il difensore centrale danese deve uscire, entra Matteo Gabbia. Due minuti di recupero concessi dall’arbitro Fabbri. Bennacer ben innescato da Paquetà sull’inserimento in area prova a mettere dentro verso Ibrahimovic, ma c’è una deviazione in corner. Il primo tempo termina 0-0.

A inizio ripresa subito Milan vicino al 2-0 con Ibrahimovic, che dall’interno dell’area col destro manca di pochissimo la porta. Lo svedese poteva fare meglio, era da solo sull’assist preciso di Castillejo. Al 50′ ammonito Castillejo per fallo su Berenguer sulla trequarti. Due minuti dopo cross di Lukic per De Silvestri, che arriva in ritardo e prova una spaccata non riuscendo a deviare il pallone verso la porta rossonera.

Al 53′ ottima ripartenza del Milan guidata da Bennacer, che serve Rebic e poi il pallone viene servito in area allo smarcatissimo Castillejo: lo spagnolo ha il tempo di aggiustare e prendere la mira, ma calcia incredibilmente fuori. Grave errore di Samu in questa occasione. Al 57′ colpo di testa di Belotti su corner, ma Donnarumma è attento e blocca.

Al 60′ ammonito Rincon per fallo su Castillejo a centrocampo. Torino sempre più pericoloso, soprattutto Berenguer crea problemi al Milan. Longo mette Zaza per Edera al 64′, aumenta il peso offensivo granata. Al 68′ Pioli mette Bonaventura per Paquetà, un po’ fischiato da San Siro. Quattro minuti dopo cross di Theo Hernandez per Ibrahimovic, che di testa non riesce ad indirizzare la palla verso la porta. Al 72′ ammonito Ansaldi per fallo netto su Castillejo.

Al 74′ Bonaventura vicino al 2-0, il suo tiro col destro da fuori area viene deviata fuori alla destra di Sirigu. Il Milan si è ripreso in questa fase di match. All’81’ Ibrahimovic prova il sinistro da fuori area, ma non inquadra la porta. All’84’ ammonito Pioli per proteste. Dentro Millico e Aina, fuori Berenguer e Lyanco.

All’88’ entra Rafael Leao per Rebic, applaudito dal pubblico di San Siro. Al 90′ botta mancina di Castillejo appena dentro l’area, pallone alto. Tre i minuti di recupero concessi dall’arbitro Fabbri. Il Torino non crea problemi e il Milan vincere 1-0!