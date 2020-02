Sportmediaset – Calhanoglu recuperabile per Fiorentina-Milan

Filtra ottimismo sul recupero di Hakan Calhanoglu in vista di Milan-Fiorentina. Il numero 10 rossonero potrebbe riuscire a essere convocato da Stefano Pioli.

Nella mattinata di ieri è arrivata la notizia dell’infortunio di Hakan Calhanoglu, che ha dovuto saltare Milan-Torino. Una lesione al muscolo ileopsoas destro lo ha messo k.o.

Dal club rossonero non hanno fatto sapere i tempi di recupero, ma già Stefano Pioli nella conferenza stampa post-partita ha fatto sapere che il giocatore potrebbe recuperare per Firenze. Oggi da Sportmediaset confermano che il numero 10 rossonero è recuperabile in vista di Fiorentina-Milan, che si disputa sabato sera.

Per Stefano Pioli si tratterebbe di un rientro molto importante. Il turco nella posizione da trequartista ha fatto vedere di poter essere maggiormente incisivo rispetto a quando agisce da esterno. Centralmente sa essere più nel vivo del gioco e risultare decisivo. Il cambio di modulo gli ha giovato.

Adesso vedremo se effettivamente Calhanoglu potrà essere convocato per Fiorentina-Milan. Filtra ottimismo, ma saranno i prossimi allenamenti a dirci se l’ex Bayer Leverkusen recupererà o meno. Sarebbe importante averlo almeno in panchina. Contro il Torino il titolare nel suo ruolo è stato Lucas Paquetà, che a Firenze potrebbe avere una nuova occasione.

