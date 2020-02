Donnarumma re dei clean sheet: 9 volte senza gol in Serie A

Gianluigi Donnarumma è il portiere che ha mantenuto la porta inviolata più volte. Il numero 99 del Milan affianca Silvestri nella classifica dei clean sheet.

Nonostante gli infortuni di Kjaer e Musacchio, il Milan ieri è riuscito a chiudere il match contro il Torino senza subire reti. Un match gestito bene dalla difesa rossonera, con il subentrante Gabbia che non ha per nulla sfigurato: Gigio Donnarumma non ha fatto registrare, così, alcun intervento importanti e per una volta è stato chiamato solo a parate semplici. Il numero 99 esulta comunque per un traguardo importante raggiunto. Con la vittoria per 1 a 0 contro il Torino, il giovane calciatore è, infatti, diventato il portiere in Serie A con il maggiore numero di clean sheet.

Donnarumma ha mantenuto la porta inviolata per nove volte così come Marco Silvestri, che non ha subito gol contro l’Udinese ma l’estremo difensore della Nazionale ha una percentuale leggermente migliore (37,5% contro il 39,1%) per via dell’assenza contro il Genoa. Il numero uno del Verona le ha invece giocate tutte. In questa speciale classifica a seguire abbiamo Strakosha della Lazio e Musso dell’Udinese con 8 clean sheet.

Un dato quello di Gigio Donnarumma che ne certifica ovviamente la crescita. Il portiere è rimasto in battuto nel girone di andata contro Brescia, Verona, Spal, Parma, Sassuolo, Sampdoria, Cagliari e al ritorno sempre contro le Rondinelle e appunto il Torino.

