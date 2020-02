Haaland, i complimenti di Baresi: “Fenomenale”

Un’altra serata magica per Erling Haaland. Una doppietta del norvegese ha permesso al Borussia Dortmund di superare il Paris Saint-Germain all’andata degli ottavi di finale. 2-1 il risultato finale. La qualificazione si gioca a Parigi fra qualche settimana.

Haaland ha segnato i primi due gol in Champions League con la maglia del Borussia. Con il Salisburgo, da settembre a dicembre, ne aveva segnati otto. Raggiunge così quota dieci gol in Champions in sette partite, e non ha ancora compiuto 19 anni. Nessuno come lui. In questo momento è il re dei social: Facebook, Twitter e Instagram è invaso dalle fotografie della sua esultanza questa sera.

Per lui sono arrivati anche complimenti di un certo spessore. Come quelli di Franco Baresi, leggenda del Milan. Che, tramite Twitter, ha scritto: “Fenomenale“, con il tag al profilo di Haaland e le emoticon con gli applausi. Un bel messaggio quello dell’ex capitano rossonero per il fenomeno del momento. Un giocatore pazzesco che stasera, nei due gol, ha fatto vedere il suo repertorio.

Sul primo gol ha dimostrato di essere un rapace dell’area di rigore: si è fiondato sulla palla lasciata lì da Keylor Navas e l’ha insaccata. Il secondo, invece, è uno spettacolo: una botta da fuori area di sinistro imprendibile per il portiere del PSG.