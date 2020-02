Romagnoli, prova da leader in Milan-Torino: le pagelle a confronto

Alessio Romagnoli protagonista di una buonissima prestazione in Milan-Torino di campionato. Il capitano rossonero è stato praticamente impeccabile ieri a San Siro.

Tra i migliori in campo di Milan-Torino c’è stato sicuramente Alessio Romagnoli, che in difesa non ha fatto passare praticamente nulla. Il capitano rossonero è stato molto attento e non ha avuto particolari problemi con un cliente spesso scomodo come Andrea Belotti.

Dopo il derby c’era stata qualche critica nei suoi confronti, ma l’ex Roma ha reagito bene. Sia contro la Juventus che contro il Torino ha disputato buone partite. Indossando una fascia molto importante al braccio, è consapevole di dover dare sempre qualcosa di più. Deve essere un leader per i compagni e stimolarli nei momenti di difficoltà.

Milan-Torino: le pagelle di Alessio Romagnoli

Oggi tutti i principali quotidiani hanno promosso la prestazione di Romagnoli in Milan-Torino 1-0. Andiamo a vedere di seguito i giudizi.

La Gazzetta dello Sport: «7. Concede pochissimo a Belotti, entrando con pulizia e tempismo quando il centravanti granata potrebbe creare problemi. Là dietro non si soffre».

Corriere dello Sport: «7. Capitano coraggioso. Ogni partita deve fronteggiare sempre inedite e negative novità».

Tuttosport: «6,5. Cambia partner (prima Kjaer e poi Gabbia), ma il suo rendimento non conosce flessioni».

Corriere della Sera: «6,5. Ennesima prestazione di alto livello. Sempre puntuale, sempre in anticipo».

