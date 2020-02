Biglietti Milan-Juventus, iniziata la vendita libera: tutte le info

Dopo la prelazione per gli abbonati e la prelazione per i possessori della carta Cuore Rossonero, apre la terza fase di vendita dei biglietti per Milan-Juventus di campionato, in programma a metà aprile (data e ora ancora da confermare). Dalle 10.00 di mercoledì 19 febbraio, tutti i tifosi rossoneri possono acquistare fino a un massimo di quattro tagliandi per non mancare all’atteso e sentito appuntamento, valido per la 31° giornata di Serie A.

DOVE ACQUISTARE

È possibile acquistare i biglietti online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita Vivaticket e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday in caso di eventuali tagliandi rimasti).

VIP & HOSPITALITY

Sono disponibili gli ultimi pacchetti VIP & Hospitality a partire da 400€ + iva. Per informazioni scrivere a [email protected] o chiamare lo 0262285615.

UNDER 5

Ricordiamo che per Milan-Juventus non sono previsti ingressi ad 1€ per gli Under 5.

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti in canali non ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non ufficiali.

Fonte: acmilan.com