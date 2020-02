Cutrone ritrova il Milan: sarà avversario per la prima volta

Il Milan torna in campo sabato sera contro la Fiorentina, a Firenze. Una trasferta sempre molto complicata. I rossoneri però vivono un periodo positivo mentre i viola alternano buoni a cattivi risultati. Sarà sicuramente una bella partita.

Stefano Pioli spera di recuperare Hakan Calhanoglu, che ha saltato il Torino per un problema muscolare. Niente di grave, potrebbe giocare. In difesa Kjaer e Musacchio potrebbero non essere a disposizione; Matteo Gabbia ha dimostrato di essere pronto. L’ex Primavera potrebbe ritrovarsi di fronte un suo ex compagno: Patrick Cutrone. Tornato in Italia dopo sei mesi al Wolverhampton, l’ex rossonero affronta per la prima volta i rossoneri.

Sarà la prima volta in assoluto per lui contro il Diavolo. Ha giocato per il Milan fin da piccolo fino ad arrivare alla prima squadra. L’estate scorsa l’addio inevitabile: troppo diverso per Giampaolo e offerta economica irrinunciabile. Al Wolverhampton, però, in Premier League, non è riuscito ad imporsi e a gennaio è tornato alla Fiorentina. Sabato per la prima volta sarà avversario del Milan. Siamo certi che i suoi ex compagni lo accoglieranno con grande affetto. Soprattutto Donnarumma, Calabria e lo stesso Gabbia con cui ha condiviso momenti importanti.