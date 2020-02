Verso Fiorentina-Milan: per Gabbia probabile chance da titolare

L’infortunio di Simon Kjaer e i problemi fisici di Mateo Musacchio dovrebbero concedere a Matteo Gabbia l’occasione di partire dal 1′ in Fiorentina-Milan sabato.

Matteo Gabbia ha impressionato tutti nel suo esordio in campionato contro il Torino. Subentrato a fine primo tempo all’infortunato Simon Kjaer, ha messo in campo una prestazione convincente.

Il 20enne difensore rossonero aveva debuttato già in Coppa Italia contro la SPAL, ma giocando solo pochi minuti. Invece contro la squadra di Moreno Longo ha giocato oltre un tempo e ha fatto vedere le sue qualità. È stato attento in marcatura, pulito negli interventi e mostrato personalità. Ovviamente è presto per esaltarlo eccessivamente, però il debutto in Serie A è stato assolutamente positivo.

Sabato Gabbia potrebbe fare persino il suo esordio da titolare in Fiorentina-Milan. Infatti, Stefano Pioli è alle prese con un’emergenza in difesa e potrebbe toccare proprio al 20enne di Busto Arsizio affiancare capitan Alessio Romagnoli al centro. Kjaer è alle prese con una lesione muscolare e Mateo Musacchio non è al 100% per una contrattura a un polpaccio.

È molto probabile che tocchi proprio a Gabbia partire dall’inizio a Firenze. Tra oggi e domani avremo indicazioni maggiormente certe dagli allenamenti a Milanello. Ma tutto fa pensare che il giovane rossonero sarà nell’undici di partenza di mister Pioli contro la Fiorentina.

