Kjaer out per Fiorentina-Milan. Calhanoglu potrebbe recuperare

Simon Kjaer sarà assente sabato in Fiorentina-Milan a causa di una lesione muscolare. Potrebbe farcela, invece, Hakan Calhanoglu. Dubbio Mateo Musacchio.

In un momento delicato della stagione il Milan si trova a dover fare i conti con i problemi fisici di diversi giocatori. Stefano Pioli ha una coperta corta e dovrà fare il massimo con coloro che avrà a disposizione.

Nella partita Milan-Torino c’è stato l’infortunio di Simon Kjaer, che ha riportato una lesione del muscolo bicipite femorale, di basso grado, della coscia sinistra. Secondo La Gazzetta dello Sport sarà sicuramente sarà assente per la partita di sabato contro la Fiorentina. Lo stop del difensore danese dovrebbe essere di 7-10 giorni, anche se indicazioni più precise arriveranno da Milanello nei prossimi giorni.

Dubbio Musacchio, Calhanoglu recuperabile per Firenze

In difesa c’è anche Mateo Musacchio alle prese con un problema fisico. Nello specifico, una contrattura a un polpaccio. Ieri ha svolto un allenamento personalizzato sul campo e bisognerà vedere tra oggi e domani se riuscirà a tornare a lavorare in gruppo. La sensazione è che alla fine Pioli schiererà e Matteo Gabbia al centro assieme ad Alessio Romagnoli. Il 20enne di Busto Arsizio ha fatto bene al debutto contro il Torino.

Per quanto riguarda il centrocampo, anche Hakan Calhanoglu ieri ha svolto del lavoro personalizzato a Milanello. La Gazzetta dello Sport scrive che c’è ottimismo sul suo recupero per Fiorentina-Milan. Dopo il match contro la Juventus aveva accusato una lesione al muscolo ileopsoas destro. Sembra che il recupero proceda bene e oggi il turco dovrebbe rientrare in gruppo. Si tratterebbe di un rientro molto importante per Pioli.

Anche Alexis Saelemaekers ha riportato un infortunio. Ieri da Milanello è giunta notizia di un trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra. Gli esami di oggi stabiliranno i tempi di recupero dell’esterno destro belga proveniente dall’Anderlecht.

