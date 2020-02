Sky – Milan, Calhanoglu e Musacchio si allenano in gruppo

Buone notizie dall’allenamento odierno di Milanello. Hakan Calhanoglu e Mateo Musacchio stanno migliorando e potrebbero esserci a Firenze.

Buone notizie nell’allenamento odierno a Milanello. In casa rossonera stanno recuperando un paio di elementi fondamentali per la squadra di Stefano Pioli.

Hakan Calhanoglu e Mateo Musacchio si sono allenati in gruppo nella sessione mattutina. Secondo le notizie che arrivano dagli inviati di Sky Sport, i due acciaccati potrebbero aver già smaltito i problemi accusati nella scorsa settimana.

Calhanoglu aveva saltato la gara interna contro il Torino, per una lieve lesione alla gamba. Mentre Musacchio ha addirittura rinunciato ad entrare a gara in corsa per un fastidio al polpaccio.

Entrambi però oggi si sono allenati regolarmente. Probabile che siano convocabili per la sfida di Firenze di sabato prossimo, anche se Pioli scioglierà le riserve domani, dopo l’ultimo allenamento della settimana.

In difesa Simon Kjaer resterà out quasi sicuramente. Lo stiramento muscolare accusato nel primo tempo di Milan-Torino dovrebbe tenerlo fuori ancora per diversi giorni. Possibile la presenza da titolare di Matteo Gabbia, che ha ben figurato nell’esordio a San Siro.

Ecco dunque il possibile undici del Milan anti-Fiorentina:

G.Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

