Milan, Calhanoglu e Musacchio anche oggi in gruppo

Le ultime news sulle condizioni di Calhanoglu e Musacchio. I due si sono allenati in gruppo anche oggi e sono a disposizione per Firenze.

Hakan Calhanoglu e Mateo Musacchio sono a disposizione per la Fiorentina. I due giocatori del Milan anche oggi si allenano in gruppo. Dovrebbero rientrare entrambi nella lista dei convocati di Stefano Pioli, attesa fra oggi e domani. Sono due rientri importanti.

Calhanoglu prenderà di nuovo il suo posto sulla trequarti alle spalle di Zlatan Ibrahimovic, ruolo occupato da Lucas Paquetà nella partita contro il Torino di lunedì. Il brasiliano non ha fatto bene mentre il turco interpreta alla perfezione quel ruolo. Pioli infatti lo ha elogiato proprio nell’intervista post-partita di lunedì. Non era stato nemmeno convocato per un problema di natura muscolare. Dopo i vari test, il giocatore adesso è arruolabile: ieri si è allenato in gruppo e farà anche la rifinitura.

Musacchio si è fatto male al polpaccio durante il riscaldamento in Milan–Torino. Doveva entrare al posto di Simon Kjaer ma non ce l’ha fatta. Al suo posto Matteo Gabbia. Che, a questo punto, sperava nell’esordio da titolare a Firenze. Invece l’argentino è rientrato del tutto e quindi dovrebbe scendere in campo dal primo minuto con Alessio Romagnoli. Kjaer invece non ce la e spera di rientrare per la prossima settimana.