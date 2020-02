Libero – Allegri, sì al Milan: chiesto stipendio top

Massimiliano Allegri è uno dei nomi caldi per la successione di Stefano Pioli. Il tecnico livornese è pronto a sposare il progetto rossonero ma servono 10 milioni di euro netti a stagione.

La fine della stagione è lontana. Sono almeno 15 le partite che il Milan sarà chiamato a giocare da qui a maggio ma le attenzioni sono già puntate al nuovo anno e alla possibile nuova guida tecnica. Il futuro di Stefano Pioli sembra davvero segnato e in questi giorni si sono fatti avanti i nomi di Massimiliano Allegri e Ralf Rangnick. Solo una qualificazione in Champions League potrebbe salvare la panchina dell’ex allenatore della Fiorentina. I 10 punti di distanza dal quarto posto però non lasciano ben sperare.

In casa Milan sembrano essersi create due fazioni ben divise, Gazidis da una parte e Maldini–Boban dall’altra. L’Amministratore Delegato sta spingendo per affidare la panchina – e anche il ruolo di ds – a Rangnick; i due ex calciatori, invece, stanno spingendo per un allenatore che conosce bene la Serie A, un vero top mister per la panchina come Massimiliano Allegri.

Le richieste di Allegri

Il tecnico dopo un anno di riposo è pronto a sposare un nuovo progetto e stando a quanto riportato da ‘LiberoQuotidiano.it’, avrebbe detto sì al Milan. L’ex Juventus avrebbe però dettato delle condizioni ben precise per mettere nero su bianco: innanzitutto la conferma di Zlatan Ibrahimovic, con l’innesto di 3-4 elementi di spessore. L’ostacolo più grande, però, sembra essere rappresentato dalle richieste di Allegri, che da vero top-manager avrebbe chiesto uno stipendio da 10 milioni di euro netti a stagione. Ricordiamo che il nome di Massimiliano Allegri è in cima alla lista dei desideri anche del Psg di Leonardo.

