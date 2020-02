Rivoluzione Milan, spunta l’idea Braida: il possibile ruolo 

Milan, possibile il ritorno di Ariedo Braida in rossonero: lo rivela Tuttosport oggi in edicola. Nel pieno della nuova rivoluzione in programma, ci sarebbe anche la vecchia icona del Diavolo berlusconiano.

Milan, spunta il possibile ritorno di Ariedo Braida per il futuro. Lo riferisce Tuttosport oggi in edicola. Perché i prossimi quattro mesi non saranno decisivi soltanto per la panchina, ma anche per quanto riguarda l’attuale dirigenza.

A causa delle vedute differenti in dirigenza, sarà rivoluzione in ogni caso per il quotidiano. Ora bisogna capire se avverrà in modo lieve stile 2019 che vide il solo addio di Leonardo, o se sarà roboante e comprenderà tutte le attuali figure dell’area tecnica.

E spunterebbe così anche l’idea relativa al 73enne friulano, icona vincente del Milan berlusconiano e reduce dall’esperienza al Barcellona. Non è ancora chiaro quale ruolo ricoprirebbe eventualmente nel nuovo Milan, anche perché molto dipenderà appunto dai verdetti del nuovo ribaltone.

Ma chi è praticamente certo del posto in tal senso è Ivan Gazidis, il quale continua a godere della totale fiducia di Elliott Management Corporation. Sono invece in calo le quotazioni di Paolo Maldini descritto stanco di questi due anni travagliati, mentre sarebbe in bilico Zvonimir Boban importante però per i rapporti con Fifa e Uefa.

Braida – aggiunge il quotidiano – non avrebbe problemi a collocarsi nel club, qualunque strada prenda nei prossimi mesi. Si parla di una figura istituzionale, ma più verosimilmente potrebbe dare una mano sul mercato grazie alla sua grande esperienza.

A meno che – altra ipotesi – non lo si voglia nell’antico ruolo di direttore sportivo, carica oggi ricoperta di Frederic Massara. Così come in caso di un’effettiva separazione tra Maldini e il Diavolo, nulla vieta di pensare che Braida possa subentrare alla guida dell’area tecnica.

