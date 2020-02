Fiorentina, Pradè: “Era rigorissimo, Calvarese ottimo”

Fiorentina-Milan di questa sera si è conclusa con il risultato di 1-1. I rossoneri non hanno saputo portare a casa la vittoria nonostante il vantaggio e l’espulsione di Dalbert. Nel finale la rete di Pulgar su rigore per rispondere al solito Rebic.

Tantissimi però i dubbi sul penalty assegnato dall’arbitro Calvarese ai viola. Romagnoli non fa fallo su Cutrone perché prima prende nettamente la palla. Assurda la decisione dell’arbitro di non andare a rivedere l’episodio al VAR. Questo si aggiunge al gol annullato a Ibrahimovic nel primo tempo: da regolamento ci sta, ma non sempre questa regola viene applicata.

Intanto Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ai microfoni di DAZN addirittura elogia Calvarese per l’arbitraggio e, con pochissima razionalità, sentenzia sul rigore: “E’ rigorissimo, la mia risposta è scontata. Ho visto un ottimo arbitraggio, abbiamo grandissima fiducia in Rizzoli e nel suo lavoro”.