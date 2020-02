Manca poco all’Artemio Franchi per il fischio di inizio di Fiorentina–Milan, anticipo della 25^ giornata di Serie A. I rossoneri hanno giocato e vinto lunedì contro il Torino. Affrontano questa difficile trasferta a Firenze contro la squadra di Giuseppe Iachini, reduce da un bel successo in casa della Sampdoria.

In questo articolo vedremo la guida su come e dove vedere Fiorentina–Milan in streaming gratuito e diretta streaming. La partita, che si gioca oggi sabato 22 febbraio 2020 alle 20:45, è una delle tre esclusive di DAZN in questo week-end. Di seguito tutte le informazioni su come assistere al match in televisione oppure sui vostri dispositivi mobile in streaming.

Dove vedere Fiorentina-Milan

Fiorentina-Milan sarà visibile in esclusiva soltanto su DAZN. L’applicazione è possibile installarla sulla vostra Smart TV e assistere comodamente alla sfida in tv senza alcun problema. Vi ricordiamo inoltre che la piattaforma streaming è visibile anche su Sky Sport sul canale DAZN1 (Canale 209 di Sky)

Oltre alla Smart TV, il canale DAZN è visibile anche sui vostri dispositivi mobile tramite l'applicazione disponibile gratuitamente sui vostri store, sia iOS che Android. In questo modo potrete assistere ad Atalanta Milan comodamente sul vostro smartphone, tablet o anche PC.

Probabili formazioni

Nonostante il recupero di Musacchio, gioca Matteo Gabbia. Sarà l’esordio dal primo minuto in Serie A. Ibrahimovic guida l’attacco. Rientra Calhanoglu sulla trequarti. Iachini preferisce Vlahovic a Cutrone. Duncan a centrocampo con Pulgar e Castrovilli.

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

Fiorentina (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.