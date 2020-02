Gli highlights di Fiorentina-Milan, l’anticipo della 25^ giornata di Serie A. Le azioni salienti del match finito 1-1, gol di Rebic e Pulgar.

La Fiorentina si fa vedere nei primi minuti della partita. Il Milan, però, pian piano, esce fuori e riesce a prendere le redini della gara. Rebic e Castillejo molto attivi, ma anche Ibrahimovic che si muove su tutto il fronte offensivo. Proprio lo svedese trova la rete del vantaggio con un gol fantastico: azione di sfondamento e tiro piazzato. L’arbitro Calvarese prima lascia correre, poi va al VAR e annulla per fallo di mano. Ci sono dei dubbi su questa decisione. Si va negli spogliatoi con questo episodio che lascia perplessi.

Nella ripresa il Milan gioca con autorità fino a trovare la rete del vantaggio. Stavolta è tutto regolare: Andrea Conti recupera palla con un anticipo, Caceres respinge male e palla arriva a Rebic. Il croato raccoglie e calcia, il tiro è deviato e finisce in porta. Momento magico per l’ex Eintracht che porta in vantaggio la squadra di Pioli. Intanto Dalbert viene espulso per fallo da ultimo uomo su Ibrahimovic. All’85’ un altro episodio chiave: fallo di Romagnoli su Cutrone, Pulgar realizza e pareggia. Nel finale due occasioni per i viola, ma il risultato finale è 1-1.

