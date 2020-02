La moviola di Fiorentina-Milan: gol annullato a Ibrahimovic e rigore ai viola. Entrambi gli episodi hanno tantissimi dubbi.

Fiorentina–Milan è stata una partita ricca di episodi arbitrali. Tanti dubbi sulle scelte di Calvarese che inevitabilmente hanno condizionato la partita. A partire dal gol annullato a Zlatan Ibrahimovic nel corso del primo tempo.

Abbiamo già visto la foto del momento del contatto. La palla effettivamente tocca il braccio sinistro di Ibrahimovic ma è molto vicino al corpo. Calvarese ha prima convalidato, poi dopo un check al VAR ha deciso di annullare. Stando a quanto riportato da DAZN, l’annullamento sarebbe giusto: la regola prevede che, in caso di gol, il minimo tocco col braccio è fallo. Ma questo non toglie i dubbi: il braccio è vicinissimo al corpo e il fallo ci appare davvero “particolare”…

Rigore Fiorentina: Romagnoli fa fallo?

Intorno all’ora di gioco è arrivata l’espulsione di Dalbert. Stavolta ci sono davvero pochi dubbi. Ibrahimovic è lanciato a rete, il brasiliano gli frana addosso e l’arbitro fischia fallo e lo ammonisce. Viene però richiamato dal VAR e, dopo il check, decide di espellerlo. Giustamente. Il Milan giocherà in dieci per il resto della partita ma non servirà per vincere la partita perché arriva il gol di Pulgar su rigore.

Ecco, questo è l’altro episodio chiave della partita. Romagnoli tenta di anticipare Cutrone. Sfiora la palla e poi arriva lo scontro. Calvarese decide di assegnare il calcio di rigore ma anche in questo caso i dubbi sono tantissimi. Ci sembra davvero un rigore esagerato perché quello di Romagnoli non ci sembra un fallo evidente. Non per Calvarese che invece va fino in fondo e assegna il rigore. Così Pulgar dagli undici metri batte Begovic (entrato al posto dell’infortunato Donnarumma) e pareggia. La partita finisce qui e il Milan torna a casa con un solo punti e tanti ma tanti rimpianti.